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Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda turşu bidonlarında saklanan toplam 666 gram esrar maddesi ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda turşu bidonlarında saklanan toplam 666 gram esrar maddesi ile 1 av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, ilçe merkezindeki bir evde arama yaptı. Aramada, turşu bidonları içerisinde 3 parça halinde toplam 556 gram kubar esrar, 110 gram da toz esrar olmak üzere 666 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramada 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ile silaha ait çok sayıda fişek bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan Ş.D. isimli şahıs, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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