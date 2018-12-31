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Tutuşan saman çuvallarından çıkan duman 5 kişilik aileyi zehirledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde bir evin bacasından saçılan kıvılcımların tutuşturduğu samanlardan çıkan duman nedeniyle 5 kişilik aile zehirlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nde bir evin bacasından saçılan kıvılcımların tutuşturduğu samanlardan çıkan duman nedeniyle 5 kişilik aile zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karahasanuşağı Mahallesi'nde 5 kişilik Dal ailesinin yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kemal Dal isimli besici, evinin çatısına hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için çuvallarla saman bıraktı. Gece yakılan soba bacasından saçılan kıvılcımlar saman çuvallarını tutuşturdu. İçin için yanan samanlardan yayılan duman, kısa sürede eve doldu. Evin çatısında yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, baba Dal'a haber verdi. Yangın esnasında misafirlikte olan baba Kemal Dal ile anne Hanım Dal hemen evlerine geldi. Jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri, evde uyuyan çocuklar Mehmet Enes ile Rukiye ile dedeleri Hacı Dal'ı kurtarmak için seferber oldu. Çocuklarını çıkarmak için eve giren baba ve anne ile içeride bulunan çocuklar ve dedeleri, evi saran duman bulutundan dolayı zehirlendi. 5 kişi, hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Evdeki yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin uzun süren çabası ile güçlükle kontrol altına alındı.

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