U14 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. kademe 74 ilden 126 takımın katılımı ile bugün başladı.

Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu ve 6 takımın katıldığı 1. kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubunda Adanaspor, Arsus İlkadım, Malatya Yeşilyurtspor, Kocasinan Simşekspor Kulübü, Amedspor, Kahta İdmanyurduspor takımları yer alıyor.

Müsabakalar 6'şar takımlı 19 grupta 23 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda grupların da birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kahramanmaraş grubunda oynanacak müsabakalar bugün Batıpark Futbol sahasında Adıyaman Kahta İdmanyurdu ile Amedspor arasındaki maç ile başladı. Hatay Arsuz İlk Adımspor ise günü bay olarak geçirecek. Günün 2. maçında B grubu aynı sahada Kayseri Kocasinan Şimşekspor ile Adanaspor arasında saat 17.00'da başlayacak. Malatya Yeşilyurtspor ise günü bay geçecek.

Öte yandan, U14 Türkiye şampiyonasında Kahramanmaraş'ı Hatay'da temsil edecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'un rakipleriyse, Mersin Akdeniz Belediyespor, Adana Gençlerbirliğispor, Gaziantep Şahinkamil Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Osmaniye Anadolu Gençlikspor takımları oldu.