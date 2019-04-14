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U15 Kahramanmaraş grup şampiyonu Elazığ Yolspor oldu

Kahramanmaraş’ın da grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.

Kahramanmaraş'ın da grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona erdi. Elazığ Yolspor grubu lider olarak bitirdi.


Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11- 14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanan birinci kademelerin ardından ikinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde oynanacak. Final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.


2018-2019 Sezonu U15 Türkiye Amatör Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları doğrultusunda Oğuzspor, Kale Gençlerbirliği, Diyarbakır DSİ, Elazığ Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ve Adıyaman Gençlerbirliği takımı Batıpark futbol sahasında müsabakalarını oynadı. İlk maç Diyarbakır DSİ ile oynayan Elazığ Yolspor rakibini 2-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Adıyaman Gençler Birliğini 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek U15 Türkiye Şampiyonası ikinci kademe müsabakalarına yükseldi.

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