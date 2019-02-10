U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ın ev sahipliğini yaptığı U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu'nda 7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara çeşitli illerden 71 takım, 450 sporcu katıldı. Şampiyona sonucunda takım olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci olurken, Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü üçüncü oldu. Bireysel yarışmalarda ise 61 kilogramda Selahattin Sert, 70 kilogramda Ö. Faruk Çayır, 79 kilogramda Ramazan Sarı, 92 kilogramda Erhan Yaylacı, 125 kilogramda Hüseyin Civelek birinci oldular.

Şampiyona sonrası derece giren sporculara madalyalarını takdim eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Kahramanmaraş'ın güreşe olan sevgisine hepimiz aşinayız. Bu milli sporumuzun yeni nesillere aktarılması en önemli misyonumuz olacaktır. Hem bakanlığımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu konuda bir seferberlik halinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan alınarak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi işin özünü esasını oluşturuyor. Bunların başında milli sporumuz güreş gelmektedir” dedi.

Musa Aydın: "Kahramanmaraş'ta eskiden olduğu gibi şampiyonlar yetişecektir"

Kahramanmaraş'ın güreş sporu açısından çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, “Kahramanmaraş ili Türk güreşine çok büyük hizmetler yapmış, çok büyük şampiyonluklar kazandırmış bir ilimiz. Bir ara Kahramanmaraş güreşe ara verdi. Bu Türk güreşi için büyük bir eksiklikti. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç, göreve geldiğinde ata sporumuza sahip çıktılar, destek verdiler. Avrupa'da ve dünyada yıldızlarda ve gençlerde şampiyonluklar kazandırdılar. Yeni seçilecek belediye başkanımızda ata sporumuza sahip çıkarlarsa öyle inanıyorum ki, Kahramanmaraş'tan eskiden olduğu gibi şimdide büyük şampiyonlar yetişecektir. Bu şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.