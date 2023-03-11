Ulusal ve yerel gazeteciler Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ulusal ve yerel basın mensupları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Mahir Ünal'la bir araya gelen gazeteciler konteyner kenti gezdi, depremzedelerle bir araya gelen Ünal, “Hep birlikte yaraların sarılması için devlet ve millet ele ele var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binasına giden Mahir Ünal ve medya mensupları Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den depremle ilgili bilgiler aldı.

Başkan Güngör bu bilgilendirme toplantısında bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

“Büyük bir afet yaşadık. Vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve gönüllülerimizle çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla depremin ilk saatlerinde şehrimize gelen bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte çalışmaların koordinasyonunu sağladık. Afet ve acil durumun yönetilmesi ve depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışma grupları oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de mevcut imkanlarımızla çalışma gruplarımıza destekte bulunduk. Arama kurtarmadan hafriyata, su hizmetlerinden temizliğe tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Depremin 4'üncü gününde yüzde 70 civarında şehrimize su verdik. Bu oran 10 gün içerisinde yüzde 93 seviyesine çıktı. Şu an ise yüzde 99 seviyesindeyiz. Enkaz kaldırma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kalıcı konut alanlarının tespiti noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Depremzedelerimizin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında konteyner kent kurulumları da devam ediyor. Bu süreçte her zaman yanımızda olan, depremzedelerimizin ihtiyacının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

Daha sonra gazetecilerle birlikte depremde binası yıkılan Kahramanmaraş'ın yerel televizyonu Aksu TV'ye yeni binasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Mahir Ünal, burada yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesinde olduğu gibi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde de milletimiz büyük bir yönetim organizasyonuna dönüştü ve devletine omuz verdi. Türkiye'nin her yerinden deprem bölgesine akın eden insanlar inanılmaz bir koordinasyon içerisinde çalışma gerçekleştirdi. Depremin ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımız da deprem bölgelerine gelerek çalışmaların koordinesini sağladı. Ülke olarak çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldık ancak bu süreçte devletimiz ve milletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Hep birlikte büyük bir metanet, kenetlenme ve dayanışmayla bu acıya karşı tek vücut olduk. Hamdolsun şehirlerimiz el birliğiyle hızla ayağa kaldırılıyor. Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimiz çok büyük çalışmalar gerçekleştirdi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Sinan Burhan da, Aksu TV'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek “Gazetecilerin dayanışması ile bugün buradayız, bölgede bulunan ve depremde zarar gören meslektaşlarımıza desteğimiz sürecek, onların yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız” dedi. Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve programa iştirak eden medya mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.