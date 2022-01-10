Uluslararası hafızlık eğitim merkezinin temeli atıldı

Kahramanmaraş Uluslararası Hafızlık ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu kıymetli eser şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş Hayrat Vakfı tarafından hayata geçirilen 250 kişi kapasiteli tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, “İslam'la müşerref olan aziz milletimiz, ümmetimize, tüm gönül coğrafyamıza eser üretmeye devam ediyor. Ecdadımız binlerce yıl İslam alemi için çok kıymetli işler ortaya koydu, onları rahmetle minnetle anıyoruz. Bu kıymetli eser de inşallah tüm İslam alemi için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tören, Kahramanmaraş Hayrat Vakfı Temsilcisi Feridun Işıklı'nın konuşmasının ardından dualarla devam etti.