Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na 5 günde 50 bin ziyaretçi

Kahramanmaraş'ta yüzlerce yayınevi ve yazarın okuyucuyla buluştuğu Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nı 5 günde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, kapılarını açtığı günden beri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 5 gün boyunca 15 farklı ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100'e yakın etkinliğin yapıldığı, ‘2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nden sonra kapılarını okuyuculara açan Kitap ve Kültür Fuarı'na her yaştan kitapsever katılıyor. İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fuar alanına gelirken, stantları ziyaret edip kitap alıyor. Türk edebiyatının birbirinden ünlü yazar ve şairlerinin de farklı gün ve saatlerde okuyucularıyla buluştuğu fuarda; panel, söyleşi ve imza günleri de düzenleniyor.

31 Ekim tarihinde kapanacak olan fuarı, 5 günde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Düzenlenen kitap fuarlarının tamamına katıldığını söyleyen 81 yaşındaki Nuri Altıparmak ise "Bu salon çok güzel düzenlenmiş, 7 kez düzenlendi ve hepsine de katıldım. Açıldığı gün gezememiştim bugün özel olarak gezmeye geldim" dedi.