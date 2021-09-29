Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim'de başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Anadolu coğrafyamızda ne yaşandıysa, ne olduysa, ne söylenecekse sözle aktarılmıştır. Ortak hafızamızı oluşturan en temel şey bu yönüyle şiirdir, yani sözdür” dedi.

Şiir ve Edebiyat Günleri fikri ortaya çıktığından beri aynı şeyleri düşündüklerini ifade eden Başkan Güngör, “Doğrusu, Şiir ve Edebiyat Günleri'ni düzenlerken murat ettiğimiz şeylerden biri şuydu; dünyada edebi anlamda neler oluyor ve bizim edebi-düşünsel anlamda sorunlarımız, tartışmamız gereken şeyler neler? Burada bir söz alışverişinde, bir anlam alışverişinde bulunmak istedik. Şiir ve Edebiyat Günleri'ni düzenlerken bir diğer muradımız da şuydu ve aslında bence en önemlisi; kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiiri okuyan, Kemal Tahir romanlarını karıştıran, dergileri takip eden ve gizli gizli bir şeyler yazan gençlere 'kendinizi açık edin' demek için düzenledik bu günleri. Yedi Güzel Adam ve nice güzel adamlar nasıl kendilerini açık ettiyse, nasıl bu toprakların düşünce hayatına katkıda bulundularsa 'o genç' de buradan, buradaki konuşmalardan cesaret alsın istedik” diye konuştu.

5 gün boyunca Türkiye'nin gündemine edebiyatı yeniden yerleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Güngör, “Bu bizim ikinci adımımız ve biliyorsunuz ki en zor olan her zaman ikinci adımdır. İlk adımda yani 1. Şiir ve Edebiyat Günleri'nde gerçekleştirdiğimiz oturumları, programları ve yarışmaları hem içerik hem de nitelik olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Edebiyatın ve düşünce dünyamızın sorunlarına, tarihimizde yer tutan yazar ve şairlerin hayatlarının ve eserlerinin bize ne söylediğine daha dikkatli kulak kesilmeliyiz” dedi.

15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100'e yakın etkinliğin düzenleneceğini söyleyen Başkan Güngör, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz sene okulların kapalı olmasından dolayı planladığımız 'yazarlar okullarda' programlarını gerçekleştirememiştik. Bu sene inşallah yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız. Dediğim gibi bu ikinci adım. İlk adımımızın daha kuvvetli bir devamı. Bu sene İhsan Fazlıoğlu, Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Hayati İnanç, Mustafa Çiftci, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi ve adını bir çırpıda sayamayacağım birbirinden kıymetli isimler, Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında şehrimizde konferanslar verecekler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi sözün bir alışveriş, insanlığın ortak temsili olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. 15 ülkeden, Fransa'dan tutun da Filistin'e kadar o ülkelerin önemli şair ve yazarlarını bizim birbirinden değerli isimlerimizle aynı konferans ve oturumlarda buluşturacağız. Biz Şiir ve Edebiyat Günleri'nde sadece bir aracıyız; sözün taşınmasında ve insanlığın o büyük şarkısının duyulmasında bir aracı.”

Festivalin merkezine Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'u bırakarak yad etmek istediklerini kaydeden Başkan Güngör, “Edebiyatın ve şiirin soruları ve sorunlarına yönelik programlarımıza bu sene de devam edeceğiz. Ama bu sene festivalimizin merkezine iki önemli büyüğümüzü; bizi biz yapan ve yolun kendisi olan iki ismi merkeze koyarak devam etmek istedik. Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyorum. Cemal Süreya'nın deyimiyle 'Türkçe'nin süt dişleri' Yunus Emre ve Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir'e söylediği 'Korkma' sözünü alıp bugünlere taşıyan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında birçok oturum ve konferans düzenlemek niyetindeyiz” dedi.

Kahramanmaraş 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, geçtiğimiz yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenmişti.