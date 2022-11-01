Umre yolcuları dualarla uğurlandı

Kahramanmaraş'tan kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan 120 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü tarafından organize edilen uğurlama etkinliği Kahramanmaraş Fuar Merkezinde düzenlendi. Umre ibadetini yapacak olan vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte toplanma alanına geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda ilahiler okundu salavatlar getirildi. İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gitmenin ve umre ibadetinin öneminden bahsetti.

Yolcuların otobüslere alınması ve kafile başkanı Muhammet Ertugay'ın duası sonrası iki otobüs dualarla uğurlandı. Gaziantep Havalimanına gönderilen yolcular, akşam saatlerinde Suudi Arabistan'a uçacak.