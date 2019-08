Umut Elleri bayram öncesi çocukları sevindirdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar kendi bayramlıklarını kendileri seçtiler. Daha çok çocuklara yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirten Dernek başkanı Büşra Şen, “2 yılı aşkın bir süredir bir çok farklı alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Derneğimiz din, dil, ırk, görüş ayırt etmeksizin her kesimden bireylerle çalışarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaktadır. Umut Elleri Derneği olarak yine farklı bir proje gerçekleştirdik. Bu bayram çocukların bayramı olsun dedik ve kolları sıvadık. “Bayram Sevinci” adını verdiğimiz projemizde istedik ki çocuklar kendi bayramlıklarını kendi zevklerine göre istediği gibi alsınlar. 4 gün boyunca süren etkinlikte çocuklar, mağazalarda gönüllü üyelerimizden oluşan abi ve ablaları ile dilediği gibi alışveriş yaptılar. Bu projemizde toplamda 210 dar gelirli ailenin çocuğun bayramlık kıyafetleri alındı. Her gün alışveriş sonrasında da tabi ki oyun oynamayı da ihmal etmedik. Palyaçomuzla birlikte çocuklarla çocuklar gibi eğlendik. Hepsinin heyecanı, mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Mutluluk bulaşıcıdır elbette onları mutlu gördükçe bizler de mutlu olduk. Projemizi başlattığımız ilk günden bugüne her zaman yanımızda olan birçok güzel kalpli insanlar var. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Umut Elleri Derneği yönetimine ve gönüllü üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Dileriz daha nice mutluluk dolu günlerimiz olsun” dedi.