Üniversiteli öğrencilere dondurma şov

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması, Gaziantep'te düzenlenen fuarda üniversite öğrencilerine ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dövme dondurması üreticisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Gaziantep'te düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'na katıldı. Fuarda, sektöre ilişkin bilgi ve tecrübelerini öğrencilere sunum şeklinde anlatan Kervancıoğlu, kalabalık üniversite öğrencilerine dövme dondurma şovu yaptı. Yerli ve yabancı öğrencilerin ilgi gösterdiği fuarda kesilen dondurmanın tamamı öğrencilere ikram edildi.

Kervancıoğlu, “Biz dünyada 135 bin noktaya hitap ediyoruz. Kahraman şehrimizi de Gaziantep'te tanıtma fırsatımız oldu. Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu olarak burada dondurmamızı onlarla beraber tadıyoruz. Biz kendimizi turizm elçisi olarak ilan ettik. Şehrimizi en güzel şekilde sizlerle beraber tanıtmamızın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Maraş dondurmasını tadan üniversite öğrencileri ise düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.