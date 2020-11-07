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Ünlü şefler Alpedo-Keravn'da

Televizyonda yayınlanan aşçılık yarışmasının jüri üyeleri Kervan Pastanelerinde Maraş dondurması kesti.


Televizyonda yayınlanan ‘MasterChef Türkiye' ekibi, yarışmanın bölüm çekimleri için Kahramanmaraş'a geldi. Yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Çetinkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Kervan pastanelerini de ziyaret ederek Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini tattılar. Ünlü jüriler daha sonra Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile beraber dondurma kestiler.


Şeflerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kervancıoğlu, “Biz Kahramanmaraş'ın turizm elçisiyiz. Kentimize gelen önemli isimleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kahramanmaraş'ın birbirinden lezzetleri yöresel yemeklerimizi misafirlerimizin beğenisine sunduk. Kervanhan tesisimizde Maraş dondurması kestik. Onları Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

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