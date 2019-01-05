İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı

Kahramanmaraş’ta üst geçide çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahısı, yanına gelen arkadaşı durdurmaya çalıştı.

Kahramanmaraş'ta üst geçide çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahısı, yanına gelen arkadaşı durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şahıs, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.


Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ile Onikişubat ilçesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçit yakınlarında seyyar satıcılık yapan A.K., zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanı başında bulunan üst geçidin çatısına çıkan A.K., elinde Türk bayrağı ile intihar girişiminde bullundu. Diğer elindeki bıçakla kendisine zarar veren A.K.'yi gören bir arkadaşı ise, üst geçidin çatısına çıkarak A.K.'yi durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle A.K., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından şahıs Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.