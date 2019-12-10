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Üşüyen kazazedenin üstüne pardösüsünü örttü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kamyonetle çarpıştıktan sonra yaralanan motosikletlinin asfalt zeminde üşüdüğünü fark eden bir kadın, pardösüsünü yaralı sürücünün üzerine örttü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetle çarpıştıktan sonra yaralanan motosikletlinin asfalt zeminde üşüdüğünü fark eden bir kadın, pardösüsünü yaralı sürücünün üzerine örttü.


Edinilen bilgiye göre, Göktürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, Aydın Ceyhan idaresindeki 46 VK 784 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapan Mehmet Sönmez'in kullandığı 31 SF 980 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bu sırada, kaza mahalline yakın bir noktadaki marketteki çocuklarını kontrol etmek amacıyla evinden çıkan bir kadın, yerde yatan yaralı sürücünün titremeye başlaması üzerine hemen pardösüsünü çıkararak yaralının üstüne örttü. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza mahallinde bulunanlar da; ismi öğrenilemeyen kadına duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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