Uyku bantları takıp tiyatro dinlediler

Kahramanmaraş'ta görme engellileri anlama ve farkındalık oluşturma adına bir grup gönüllü genç tarafından sesli tiyatro etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençler uyku bandı takıp sesli tiyatro dinledi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Merkezi ve bir grup gönüllü genç tarafından oluşturulan ‘İyilik Ormanı' adlı sesli tiyatroya, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Görme engelli çocukların da katıldığı tiyatroda katılımcılar gözlerine uyku bandı takarak tiyatroyu izlemek yerine dinleyerek anlamaya çalıştı.

Amaçlarının görme engellileri anlamak ve empati oluşturmak olduğunu söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, “Bu tiyatro oyununu bütün seyirciler gözü kapalı olarak izleyecekler. Tıpkı eskilerin radyo dinlediği gibi, sesli tiyatronun bir benzerini bu kez sahnede sergileyeceğiz. Bu projedeki ilk hedef kitlemiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizdir. Onların görme engelli kardeşlerimizin etrafında olan olayları nasıl hissettikleri ve nasıl duyduklarının ne anladıklarını empati etmelerini istiyoruz. Katılımcılar ve biz tiyatro esnasında göz bandı çekeceğiz, oyuncularımız da gerçek bir tiyatro sergileyecekler ancak biz sadece seslerini duyacağız” diye konuştu.

Gençlerden oluşan tiyatroda gönüllüler adına konuşan Elif Betül Karaciğer ise, “Bir çocuk tiyatrosu yapalım dedik ve senaryomuzu kendimiz yazdık. Oyuncularımızdan salon destek ekibine kadar, psikoloğumuz, editörümüz herkesin gönüllü çalıştığı tiyatro oldu. Bu açıdan çok önemli farklılıklarımıza rağmen birlikte daha güçlüyüz mesajımızı çocuklarımıza iletmek istiyoruz” dedi.