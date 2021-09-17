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Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı

Kahramanmaraş’ta bir iş merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerindeki Özel İdare İş Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir genç, iddiaya göre uyuşturucu kullanmak için iş merkezinin tuvaletine girdi. Uyuşturucunun etkisiyle şahıs fenalaştı. Vatandaşların fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.


Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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