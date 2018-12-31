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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 659 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 659 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine ve sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Ç.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı M.A.Ç., A.Ö. ve E.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Üst araması yapılan şahıslardan M.A.Ç.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Ç.Ö. isimli şahsın Afşin ilçene bağlı Kötüre Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı. Söz konusu ikamette yapılan aramada, yağ bidonu içerisinde ve satışa hazır olmak üzere toplamda 659 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet de ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ç.Ö., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüphelilere ise TCK'nın 191. maddesi gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

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