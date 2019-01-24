Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.N.C. ile bu şahsın metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu madde sattığı T.B. yakalandı. T.B.'nin üst aramasını yapan narkotik görevlileri, 1 parça halinde 0,56 gram metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden Ö.N.C. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulunamazken, ateş-buz olarak adlandırılan uyuşturucu madde içiminde kullanılan özel düzenek, 1 adet tabanca şarjörü ile çeşitli çaplarda çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.N.C., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Başka bir suçtan daha aranması olduğu tespit edilen T.B.'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.