İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yaptığı 2 ayrı çalışmada, biri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan firari olan 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 48 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.


Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüpheliler M.A. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.