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Uyuşturucu pazarlığına polis baskını: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM polisleri “Sokak Satıcısı” olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Çalışma sırasında şüphelilerin şehrin tenha alanında gerçekleştirdiği uyuşturucu pazarlığının yeri belirlendi. Pazarlık esnasında, NARKOTİM'ler iki farklı yerde operasyon yaptı. Operasyonda araç ile kaçmaya çalışan ve uzun süren kovalamaca sonucu 2 şüpheli, diğer operasyonda da 1 şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin kaçarken üzerinde bulunan farklı uyuşturucuları atmaya çalıştığı öğrenildi.



Operasyonlarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler Y.A. (40), E.D.(44) ve İ.H.B. (44) “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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