Uyuşturucu satmaktan tutuklanan kadının gözyaşları

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i kadın 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi arasında yer alan kadın, hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere suçsuz olduğunu ileri sürüp gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Abdullah Y., Derya K. ile Ali P. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerden Derya K., “Ben suçsuzum, suçsuz. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım, itiraz ediyorum. Memlekete itirazım. Ben sadece kullandım. Yapanları alsınlar. Tek suçum arada gezmek” dedi.

3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.