Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin adresini tespit etti. Savcılık talimatıyla şahsın adresine baskın yapan polis M.N'yi yakaladı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.