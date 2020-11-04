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Üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta pamuk balyasının altında kalan tır şoförü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta pamuk balyasının altında kalan tır şoförü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Mustafa Uçar (61), tekstil fabrikasına taşıdığı pamuk balyasını teslim etmek için fabrikaya geldi. O sırada yanına gelen bir başka kişi ile birlikte dorsenin kapısını açmak istedi. Kapının aniden açılmasının ardından dorsede yüklü olan 200 kilogramlık balyalardan biri Uçar'ın üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini ardından hastaneye kaldırılan tır şoförü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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