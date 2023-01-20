Uzmanından 'karne alan çocuklara yaklaşım' önerisi

Ebeveynlerin karneye baktığında hangi duyguyu hissediyorsa çocuğa da aynı duygunun geçeceğini belirten Psikolog Ayşenur Apaydın, "Sonuç ne olursa olsun, karnede ne gelmiş olursa olsun çocuklara keyifli bir 2 hafta ortamı sağlamak faydalı olacaktır" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Kahramanmaraş'ta da bin 127 okulda yaklaşık 327 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Ayşenur Apaydın, 20 Ocak'ta yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrencilerin karne performansları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ailelerin karne alan çocuklarına yaklaşımlarının oldukça önemli olduğuna değinen Apaydın, “İşler yolunda gitmediyse, karneler istenildiği gibi değilse ebeveynler biraz daha kaygılı ve öfkeli olabilir. Ama burada ilk başta ebeveynler kendi duygularını fark etmelidir. Anne baba ne hissediyorsa çocuklar da aynı şeyi hissediyor. Burada karne iyi olmadığında çocuğa 'Sen yapamadın, sen başarısızsın, çalışmadın' gibi çocuğu aşağı çeken ona eleştiren tavırlardan ziyade onun yanında olmak gereklidir. Bir sonrakinde daha iyi olabilmesi için daha farklı bir şekilde yapabiliriz. Aileler, daha kapsayıcı, daha koruyucu ve anlayışlı bir tutumu öneriyoruz” şeklinde konuştu.

"Sonuç ne olursa olsun çocuklara keyifli bir 2 hafta faydalı olacaktır"

Bütün duyguların bulaşıcı olduğunu ve karnenin yalnızca o dönemki öğrenme performansını yansıttığını unutmamak gerektiğini vurgulayan Apaydın, “Bugün karneye baktığında hangi duyguyu hissediyorsa ebeveyn, çocuğa da bu duygu geçecektir. İlk başta anne ve babalar kendi duygularını kabul edip yönetmelerini tavsiye ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun, karnede ne gelmiş olursa olsun çocuklara keyifli bir 2 hafta ortamı sağlamak faydalı olacaktır” diye konuştu.

Öğrencilere de ara tatili önerileri veren Apaydın, “Karne evet önemlidir başarıya giden yolda bir araçtır ama amaç değil, önce bunu hatırlamaları lazım. Ne olursa olsun daha iyisinin mümkün olduğu, kötü sonuçların telafisinin mümkün olduğu bilincinde olmalıdır. Yeni dönemden önce üzerlerindeki stresi atmak, kendilerine zaman ayırmak anlamında keyifli bir 2 hafta geçirmeleri için ellerinden geleni yapmaları tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.