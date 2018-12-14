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Uzungündeş, salon kürek şampiyonasında bronz madalya kazandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Kürek Türkiye Şampiyonası’nda Kahramanmaraşlı sporcu Halime Uzungündeş, bin metre yarışlarında 3’üncü oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı sporcu Halime Uzungündeş, bin metre yarışlarında 3'üncü oldu.


Özyeğin Üniversitesi Çekme Köy Kampusu Spor tesislerinde düzenlenen "Salon Kürek (Ergometre) Türkiye Şampiyonasına katılan sporcu Uzungündeş, bin metreyi 04:17,00 dereceyle şampiyonayı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Halime Uzungündeş, antrenörü ve kürek takımı şampiyona dönüşü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti.


Kentte devam eden sportif çalışmaların meyvesini verdiğini dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Kanoda ulusal anlamda birçok başarı gelirken şimdide Kürek branşında ilk katıldığımız şampiyonada sporcumuz bronz madalya aldı ilimiz ve ülke sporu adına güzel bir gelişme devamı gelecek. İnşallah daha birçok kürek sporcumuz farklı kategori gruplarında çalışmaları devam ediyor. Bir ilki başaran Halime Uzungündeş kardeşimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor Başarılarının devamını temenni ediyorum” diye konuştu.

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