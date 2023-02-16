Vali Çiçek: "11. günde ikinci müjde"

gününde 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'ın 258 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, "11. günde 2. müjde" ifadeleriyle sevincini paylaştı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde depremden 258 saat sonra sağ çıkarılan Neslihan Kılıç, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın sağ çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş'ta Koordinatör Vali olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya paylaşımında, "11. günde ikinci müjde. Depremin 11. gününde 258. saatinde arkadaşlarımız bir kardeşimizi daha canlı çıkardı. Çok şükür" ifadelerini kullandı.