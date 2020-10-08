Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor"

Vali Coşkun, pandemi sürecinde kent merkezindeki esnafın yoğun olduğu bölgeleri gezerek uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşısındaki esnafı tek tek ziyaret eden Vali Coşkun, esnafın pandemi kurallarını yerine getirdiğini söyledi. Salgından korunmak için kuralları yeniden hatırlatan Vali Coşkun, “Pandemi sürecinde işletmeler ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza bu tedbirleri tekrara hatırlatıyoruz. Artık esnafımız alınan tedbirlerle ilgili kurallara riayet ediyorlar. Temennimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyetin daha da yükselmesidir. Özellikle işletmelerimizde müşteri kalabalıkları olabiliyor. Bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uymasıdır" dedi.

Vali Coşkun'un denetimlerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'da eşlik etti.