Vali Özkan: "Aksu Çayı berrak olacak"

Valilik Fikret Kiraz Konferans salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sektörlerin 2019 yılı ödeneğinden aldıkları pay dağılımları, kurumların yaptığı harcamaları, biten projeler, devam eden projeler, ihale aşamasındaki ve başlamayan projeler konuşuldu.

Toplantıda, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İşleri (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir'in sunumu sonrasında Vali Vahdettin Özkan, ''Aksu çayı başta olmak üzere, ilimizde muhafaza edilmesi gereken nehirlerimiz var. Devlet Su İşleri ve KASKİ, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte bir çalışma yaparak onların korunması için bir gerekeni yapacağız'' dedi.

Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de çalışmalar için talimat verdi.

Aksu çayından berrak bir suyun akışı için iş planı yapıp, eylem planı ve maddeler halinde neler yapılacağına dair çalışma yapılması talimatını veren Özkan, ''Kirleticiler kimler? Onlarla ilgili çalışma yapalım. Üretim ve istihdam yapan fabrikalara teşekkür ediyoruz. Devlette her türlü desteği veriyor zaten. Ama çevresel değerleri de muhafaza etmek gerekiyor. Bu konuda bize yardımcı olmayanlara da ceza yazacağız'' diye konuştu.