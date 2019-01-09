Vali Özkan: "Görevimiz maddeye bulaşma zeminini kurutmak"

Kahramanmaraş'ta muhtarlara yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Vali Özkan, "Birinci görevimiz, maddeye bulaşma zeminini kurutmak" dedi.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünün Cumhuriyet Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlara, uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceği anlatıldı.

Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, “Bu zararlı maddelerle ilgili İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ve diğer bakanlıklarımızın dahil olduğu ulusal düzeyde zararlı maddelerle mücadele ve eylem stratejisi daha önceden belirlenmişti. Bunlarla ilgili her birimizin yapacağı çalışmalar var. Bu konuda özellikle zararlı maddelere gençlerimiz, insanlarımız ulaşıyor. Bu gençlerimizin zararlı maddelerle irtibatını nasıl kesebiliriz? Buna ulaşabilmeyi engellemenin yolları ve yöntemleri nelerdir? Risk altındaki yani hedefteki gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik tedbirler nelerdir? Bu tür soruların cevapları var eylem planımızda. Bunların her birisi için değişik başlıklar altında, onlarca hatta yüzlerce tedbirler sıralanmış durumda” dedi.

Muhtarların toplum hayatındaki önemini vurgulayan Vali Özkan, “Maddeye bulaşmış insanlarımızın tedavisi ya da maddeye bulaşma zeminini kurutmayı nasıl yapacağız, bizim birinci görevimiz budur. Muhtarlarımız, kaymakamlarımızın rehberliğinde bu eylem planındaki başlıklarla koordineli bir şekilde dahil olacaklardır. İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelinde bu konunun çerçevesini çizmiş ve bütün toplum kesimleriyle bu toplantılar devam edecektir'' ifadelerine yer verdi.

Toplantıya; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, kamu kurum ve amirleri katıldı.