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Vatandaşlardan kaçan hırsızlık şüphelisi polise sığındı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık yaparken fark edilerek vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli polise sığındı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken fark edilerek vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli polise sığındı.


Alınan bilgiye göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından fark edilen N.K., kaçmaya başladı. Aracına yüklediği inşaat malzemeleriyle kaçan N.K., peşini bırakmayan vatandaşların elinden kurtulmak için Kayseri yolu üzerinde polis noktasına sığındı.


Vatandaşların N.K.'yi yaklaşık 15 kilometre kovaladığı ve kaçamayacağını anlayınca polis noktasına sığındığı öğrenildi.


N.K., aracında bulunan ve maddi değeri 600 TL civarında olan inşaat malzemeleriyle birlikte polis noktasında gözaltına alınırken, adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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