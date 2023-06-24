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Yaban hayvanları fotokapanda

Kahramanmaraş’ta yaban hayvanların hayatlarının izlenmesi için ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, geyik ve tilki gibi hayvanları görüntüledi.

Kahramanmaraş'ta yaban hayvanların hayatlarının izlenmesi için ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, geyik ve tilki gibi hayvanları görüntüledi.


Onikişubat ilçesi kırsalında yer alan Başkonuş Yaylası havası doğal güzellikleri, sık orman yapısı, endemik bitki çeşitliği ve çeşitli yaban hayvanlarıyla dikkat çekiyor. Temiz hava teneffüs etmek isteyenlerin odağı haline gelen yayla da sık sık geyikler de kendini gösteriyor. Ormanların arasında yaşayan yaban hayvanlarını görüntülemek isteyen serbest foto muhabiri Melik Nacar, Başkonuş Yaylası yetkilileri ile birlikte çalışma yaptı.


Fotokapanlara yansıyan görüntüler, yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Ormanların farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar, yiyecek arayan tilki ve geyik sürülerini kaydetti. Fotokapanlar sayesinde, yaban hayvan çeşitliliğini ve durumları izlenirken bu sayede kaçak avcılık faaliyetlerinin de önüne geçiliyor.

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