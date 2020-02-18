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Yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Ekinözü ilçesindeki dağlık alanlara yem bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Ekinözü ilçesindeki dağlık alanlara yem bıraktı.


Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan ve Göksun ilçelerinin ardından Ekinözü ilçesinde de doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı. Dağlık bölgelere arazi araçları ve traktörlerle getirilen yonca, buğday ve mısırdan oluşan 1 ton yem, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına bırakıldı.


Vatandaşların da destek verdiği yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvan popülasyonu da destekleniyor.


Doğal hayatın devamı için yem bırakma çalışmalarının ve gayretlerinin süreceği belirtildi.

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