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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir grup vatandaş, hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir grup vatandaş, hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi'nde yaşayan bir grup vatandaş, hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede yaşayan 5 kişilik grup, ilçeye bağlı Alimpınar, Ördek ve Kötüre mahallerinin dağlık kesimlerine kendi imkanlarıyla yem bıraktı.

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