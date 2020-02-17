Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onikişubat ve Andırın ilçelerinin Kürtül, İsmailli, Yeniyapan, Döngele, Rahmacılar ve Başkonuş mevkilerinin karla kaplı bölgelerine ulaştı. Kahramanlar Offroad Kulübü üyelerinin de araçlarıyla katkı sağladığı çalışmayla karla kaplı arazilere 450 kilo kuru yem ve 200 kilo ekmek ve simit bırakıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 15 günde bir doğaya yem bıraktıklarına dikkat çeken Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, “Büyükşehir Belediyesi olarak kış aylarının başlaması ile birlikte 15 günde bir doğaya yem bırakarak yaban hayatında yaşayan dostlarımızla ilgileniyoruz. Bugün de Kahramanlar Offroad Kulübü üyeleri ile doğaya 450 kilo kuru hayvan yemi ve 200 kilo civarında ekmek ve simit bıraktık. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.