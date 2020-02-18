Yaban hayvanlarına balık

Kahramanmaraş'ta bir balıkçı esnafı iş yerinde topladığı balık atıklarını yaban hayvanlarının yemesi için karlı bölgelere bırakıyor.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde 20 yıldır balıkçılık yapan esnaf İbrahim Sarı (38), kış mevsiminde yaban hayvanlarını unutmadı. İş yerinde balıkların temizlenmesiyle kovalara biriken atıkları, yaban hayvanları yesin diye Tekir Mahallesi'ndeki karlı bölgelere bıraktı.

Yaban hayvanlarının da can taşıdığını söyleyen İbrahim Sarı, “İş yerimizdeki balık atıklarını biriktiriyoruz. Farklı zamanlarda yaban hayvanları için karlı bölgelerdeki arazilere bırakıyoruz" dedi.

Balık atıklarının çöpe gitmemesi için böyle bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Sarı, “Bu çalışmayı kış mevsiminin gelmesiyle elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Biriken balık atıklarını çöpe atmak yerine yaban hayvanlar yesin diye elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Yaban hayvanlarının doğada zor şartlarda yaşadığı için ve onlar da bir canlı olduğu için yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.