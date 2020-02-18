İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayvanlarına balık

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı esnafı iş yerinde topladığı balık atıklarını yaban hayvanlarının yemesi için karlı bölgelere bırakıyor.

Kahramanmaraş'ta bir balıkçı esnafı iş yerinde topladığı balık atıklarını yaban hayvanlarının yemesi için karlı bölgelere bırakıyor.


Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde 20 yıldır balıkçılık yapan esnaf İbrahim Sarı (38), kış mevsiminde yaban hayvanlarını unutmadı. İş yerinde balıkların temizlenmesiyle kovalara biriken atıkları, yaban hayvanları yesin diye Tekir Mahallesi'ndeki karlı bölgelere bıraktı.


Yaban hayvanlarının da can taşıdığını söyleyen İbrahim Sarı, “İş yerimizdeki balık atıklarını biriktiriyoruz. Farklı zamanlarda yaban hayvanları için karlı bölgelerdeki arazilere bırakıyoruz" dedi.


Balık atıklarının çöpe gitmemesi için böyle bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Sarı, “Bu çalışmayı kış mevsiminin gelmesiyle elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Biriken balık atıklarını çöpe atmak yerine yaban hayvanlar yesin diye elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Yaban hayvanlarının doğada zor şartlarda yaşadığı için ve onlar da bir canlı olduğu için yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.