Yabancı öğrenciler Dulkadiroğlu'nu gezdi

Romanya ve Kuzey Makedonya'dan gelen öğrenciler, Dulkadiroğlu ilçesini gezerek tarihini ve kültürünü yakından öğrendi.

Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanlığı ve AB tarafından desteklenen "Life in Nature, Health in Sport" Doğada Hayat, Sporda Sıhhat Var Projesi çerçevesinde kente gelen Romanya ve Kuzey Makedonyalı öğrenciler, Dulkadiroğlu'nu gezdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kapalı Çarşı ve Bahtiyar Yokuşu'nu ziyaret eden öğrenciler yetkililerden bilgi aldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin turizm kenti olduğunu hatırlatarak, “Şehrimizi ziyarete gelen misafirlerin uğramadan gitmediği önemli mekanlara sahibiz. Romanya ve Makedonya'dan gelen öğrencilerde bu mekanları ziyaret etti. Tarihimizi ve kültürümüzü arkadaşlarımız misafirlerimize en güzel bir şekilde anlattı. Şehrimizin turizm anlamında aynası durumundayız. Öğrencilerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Ülkelerine döndüklerinde her biri bizim için bir elçi olacak” dedi.