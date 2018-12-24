Yağışlar arttı balık fiyatları düştü

Kahramanmaraş'ta havaların soğuması ve yağışların fazla olması sebebiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanırken, tüketicinin de yüzü güldü.

Denizi olmamasına rağmen Türkiye'nin balık üretim ve tüketiminde ön sıralarında bulunan Kahramanmaraş'ta, kış mevsiminde yağışların fazla olması balık fiyatlarını düşürdü. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan sabit balık pazarında balıklar tezgahlardaki yerini alarak müşterilerini beklemeye başladı.

Yağışların fazla olmasının balıkların artışına neden olduğunu söyleyen balıkçı esnafı Mahmut Sarı, sağlıklı yaşam için düzenli şekilde balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, “Balık tüketimi kış sezonu olunca biraz daha arttı. Denizlerde dalgalar arttı ve balıklar biraz daha arttı ve daha çok geliyor. Hamsi ve istavrit yağlandı. Çok güzel çinekop balıklar var. Şu anda zaten balık mevsimi, yağmur yağıp havalar soğuduğu zaman balıklar daha lezzetli oluyor. İhracat noktasında Kahramanmaraş çok iyi durumda ancak üretim konusunda biraz zayıf durumdayız. Sağlıklı yaşam için düzenli balık tüketilmesi lazım” dedi.

Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı ise, “Kış geldi, havalar soğudu ve balık satışları arttı. Geçtiğimiz yıllara göre balık satışları daha da arttı. Geçtiğimiz yıl 20 lira olan hamsi bu yıl 15 lira” ifadelerini kullandı.

Haftada bir kez balık tükettiklerini söyleyen Mehmet Seyhan Öztürk de, “Havaların soğuk olduğu dönemlerde özellikle hamsi tüketiyoruz. İstavrit bu dönemde güzel olur. Oldukça lezzetli balıklar var” diye konuştu.