Yakalanınca "yeter çektiğiniz" diyerek tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta haklarında toplam 58 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şahıslardan biri basın mensuplarına, “yeter çektiğiniz” diyerek tepki gösterdi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Haydarbey Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesini takibe aldı.

Takip sonrası adrese operasyon yapan polis, üzerlerinde kimlik kartı olmayan 4 kişiyi yakalayarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahısların yapılan parmak izi tetkikinde farklı illerden geldikleri anlaşılarak kimlik bilgileri belirlendi.

Şüphelilerin, hırsızlık, silahlı gasp, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 22 yıl 10 ay ceza ile aranan Yılmaz K. (34), hırsızlık ve gasp suçlarından 13 yıl 5 ay ceza ile aranan Tolga K. (22), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay ceza ile aranan Mehmet E. (35) ve hırsızlık suçlarından 10 yıl ceza ile aranan Serdal T. (36) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçen şüphelilerden biri gazetecilere, “Yeter çektiğin yetmedi mi” derken, diğer şüpheli ise, “İyi çek, iyi çek” dedi. 4 kişi adliyeye sevk edildi.