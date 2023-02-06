İhlas Haber Ajansı

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Yakınları enkaz altında kalan vatandaşların acı bekleyişi sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları devam ederken, vatandaşların acı bekleyişi ise devam ediyor.



Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde il merkezinde de çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında bulunanların yakınları, kendi imkanlarıyla bir ses ararken, iş makineleri de çalışmalara destek veriyor.

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