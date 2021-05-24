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Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinin yanında yakılan lastikler çevrede korkuya neden olurken, yanan lastiklerin siyah dumanı gökyüzünü kapladı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin yanında yakılan lastikler çevrede korkuya neden olurken, yanan lastiklerin siyah dumanı gökyüzünü kapladı.


Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Organize Sanayi çevresindeki bir iş yerinin yanında yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce yakılan lastikler bir anda büyüyerek alev topuna döndü. Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı.


Yanan lastiklere itfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü öğrenildi.

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