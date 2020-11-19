Yanan ormanlar için fidan diktiler

Kahramanmaraş'ta ‘Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği kapsamında 500 fidan toprakla buluştu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu ilçesinde yanan ormanlar için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, “Doğal Yaşam Parkı arazisine 20 Temmuzda çıkan orman yangınında zarar gören ağaçlarımız için fidan dikimi gerçekleştirildik. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla fidan dikmenin maneviyatını çocuklarımızla hissetmek istedik. Bugün ise yanan ormanlar için çocuklarla diktiğimiz fidanlar hayat oldu” dedi.