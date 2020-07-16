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Yanan otomobili zabıta söndürdü

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını, trafik zabıta görevlisi müdahale ederek söndürdü.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını, trafik zabıta görevlisi müdahale ederek söndürdü. O anlar mobese kamerası tarafından kaydedildi.


Trabzon Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, seyir halindeyken bir anda motor bölümünden duman yükselmeye başladı. O sırada otomobilin yandığını fark eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli Enes Doğan, önce otomobilin motor kapağını açtı daha sonra bir esnaftan aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.


Zabıta personeli Enes Doğan, “Trabzon Bulvarı üzerinde 18.27 sularında görev esnasında yoldan geçen bir otomobil alev alması sonucu içinde bulunan bayan şoför ve yanında bulunan bayanı araçtan uzaklaştırdım. Çevredeki vatandaşları da aynı şekilde uzak durmaları konusunda uyardım. Otomobilin motor kaputunu açıp esnaftan aldığım yangın söndürme tüpüyle aracı söndürdüm” diye konuştu.


Yaşanan olay sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, zabıta personeli Enes Doğan'a altın hediye etti.

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