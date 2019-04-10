Yanan restoranında 3 milyon TL'lik hasar oluştu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan balık restoranının da sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Jeneratör bölümünde elektrik kablolarının şase yapması sonrası çıkan yangın sonucu 3 milyon TL maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında Haşim Böke'ye (63) ait balık restoranında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyeri tamamen yandı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatan jandarma, olayda herhangi bir kundaklama şüphesinin olmadığını, toplamda 3 milyon TL maddi hasar meydana geldiğini tespit etti.