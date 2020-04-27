Yaralı çeltikçi kuşuna güvenlik korucusundan şefkat eli

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir güvenlik korucusu, yaralanarak tarlaya düşen ve bölgede ilk kez görülen çeltikçi kuşuna gözü gibi bakıyor.

İlçeye bağlı Kabaktepe Mahallesinde ikamet eden Mehmet Gök isimli güvenlik korucusu, tarlasında çalışırken bir kuşun düştüğünü gördü. Kuşun tekrar uçmaması üzerine bölgeye giden Gök, kuşun daha önce hiç görmediği bir tür olduğunu fark etti. Hareket etmekte zorlanan kuşu kontrol eden Gök, kanadından ve ayağından yaralandığını gördü. Kuşu evine götüren Gök, bir veteriner arkadaşı ile irtibata geçerek yardım istedi. Veterinerin tavsiyeleri doğrultusunda kuşun tedavisine başlayan Gök, onun için bir kafes bile yaptı.

Evinin bahçesinde beslenen çeltikçi kuşunun, tekrardan doğal hayatına dönmesini istediğini belirten Gök, “Bu kuş, tarlaya düştü. Daha sonra da uçamadı. Yanına gittiğimde yaralı olduğunu gördüm. Ayağında ve kanadında yara vardı. Evime getirerek bir kafese bıraktım. Veteriner arkadaşımla görüştüm. Onun tarif ettiği şekilde yaralara müdahale yaptım. Yavaş yavaş düzeliyor. Tedavisine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünde devam edilmesi gerekiyor. Ben de o zamana kadar çeltikçi kuşuna gözüm gibi bakacağım” dedi.

Daha önce bu tür bir kuşu hiç görmediğini söyleyen Gök, “İnternetten araştırınca göçmen bir kuş türü ve adının da çeltikçi kuş olduğunu öğrendim. En güzel özellikleri de tüylerinin güneş ışığına göre aldıkları renkler. Bahçede dolaşırken güneş ışınlarının yansımasına göre, koyu kahverengiden koyu yeşile kadar farklı renklere bürünüyor. Bu güzelliğe şahit olmak çok farklı bir duygu. İnşallah, tedavisi yapılacak ve tekrar ait olduğu doğaya dönecek” ifadelerini kullandı.