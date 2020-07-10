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Yaralı leyleğe polisten şefkat eli

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrol noktası yakınında polisler tarafından bulunan yaralı leyleğe şefkat eli uzandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrol noktası yakınında polisler tarafından bulunan yaralı leyleğe şefkat eli uzandı.


Nurhak karayolu üzerindeki uygulama noktasındaki Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, bulundukları bölgeye yakın bir yere leylek konduğunu fark etti. Uzun süre geçmesine rağmen tekrar uçmayan leyleği kontrol etmek için tarlaya giden polisler, hayvanın kanadından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı leyleğe yardım eli uzatan polisler, hayvanı tarladan alarak uygulama noktasına getirdiler. Leyleğe yem ve su veren polisler, hayvanın yarasına kendi çabaları ile pansuman yaptı. Polis ekipleri, şefkat elini uzattıkları leyleğin tekrar eski sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçti. Polis noktasına gelen görevlilere teslim edilen leyleğin, tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, yaralı leyleğin bakımı ve tedavisi için çaba gösteren polis memurlarına teşekkür ettiler.

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