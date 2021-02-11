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Yaralı şahine jandarmanın şefkat eli ulaştı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yol kenarında yaralı olarak buldukları şahine şefkat eli uzattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yol kenarında yaralı olarak buldukları şahine şefkat eli uzattı.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri, Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde rutin devriye görevi esnasında, uçamayan bir kuş fark etti. Araçlarını durdurarak bölgeye giden jandarma trafik ekipleri, gözünden yaralanan kuşu muhafaza altına aldı. Jandarma trafik ekipleri, şefkat elini uzattıkları yaralı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlileri, duyarlı davranışlarından dolayı jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.


Yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

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