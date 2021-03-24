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Yaralı sığırcığa ilk müdahale hemşireden

Kahramanmaraş’ta özel bir okulun bahçesinde yaralı bulunan sığırcık kuşuna ilk müdahaleyi kurumun hemşiresi yaptı.

Kahramanmaraş'ta özel bir okulun bahçesinde yaralı bulunan sığırcık kuşuna ilk müdahaleyi kurumun hemşiresi yaptı.


Özel bir eğitim kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mesut Avcı, okulun bahçesinde dolaştığı sırada bir sığırcık kuşunun yaralı olduğunu fark etti. Kuşun yanına gittiğinde uçamadığını görünce kurumun hemşiresine haber verdi. Hemşire Müjde Odunkesen ise sığırcık kuşuna ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı olan kuşa şurup içirerek pansuman yaptı.


Sığırcık kuşu tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

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