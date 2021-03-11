Yardım beklerken dolandırıldılar

Kahramanmaraş'ta doğuştan kas hastası olan çocuğu için yardım çağrısında bulunan aile, kendisini doktor olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesinde yaşayan Açıkgöz ailesi, kas hastası olan çocuğu Ahmet Açıkgöz'ün (13) tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Aileyle irtibata geçip kendisinin doktor olduğunu ve yardım yapacağını söyleyen şahıs aileyi 27 bin TL dolandırdı.

Çok zor durumda olduklarını söyleyen amca Beraat Açıkgöz, “Doğuştan kas hastası olan yeğenim Ahmet'in, doktorların 15 yaşına geldiğinde yatalak kalacağını söyledi. Yürümesinde ise zorluk çekiyor. Babası fabrika işçisi ve tedavisi için yardım çağrısında bulundu. İletişime geçen kişi yardım edeceğini söyledi. Önce abimin hesabına 25 bin TL yatırdı ve sonrasında gelen şifreleri kendisine göndermesini istedi. O şifrelerle birlikte gönderdiği 25 bin TL'yi tekrar çekerek abimin üzerine ise 27 bin TL kredi çekmiş. Tekrar o kişiyi aradık ve ulaşamadığımızda ise dolandırıldığımızı anladık. Hemen gidip şikâyetçi olduk. Şuana kadar herhangi bir sonuca varılamadı. Bizler çok mağdur durumdayız ve yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Ahmet Açıkgöz ise “Babam fabrikada çalışıyor ve o borcu ödemek için maddi durumumuz yeterli değil. Çok zor durumdayız ve bizi mağdur eden kişinin bulunmasını istiyorum. Yetkililerden ve iş adamlarından yardım istiyoruz” ifadesini kullandı.