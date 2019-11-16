Yardım kutusundan parayı çaldılar, ‘hayırlı cumalar' deyip ayrıldılar

Kahramanmaraş'ta bir camide bulunan yardım kutularındaki paraları çalan hırsızlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlar çıkışta caminin müezzinine, ‘hocam hayırlı cumalar' diyerek ayrıldı.

Hırsızlık olayı Cuma günü Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Camii'nde sabah saatlerinde yaşandı. Cami imam hatibi Fatih Balbaba, caminin yardım kutularını kontrol ederken kutuların kilidinin kırılıp içindeki paraların çalındığını fark etti. Olay, caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, camiye giren iki genç, yardım kutularını tek tek aldıktan sonra kadınların namaz kıldığı bölüme taşıdı. Daha sonra içindeki paraları alan iki kişi camiden ayrıldı. Paraları çalan iki kişinin cami çıkışında müezzine, ‘hocam hayırlı cumalar' dediğini söyleyen Doğukent Cami İmam Hatibi Fatih Balbaba, “Sabah saat 08.25'te biz camimizin misafirhanemizde bulunuyorduk. Kendiler sabah camide kimsenin olmadığı saatte camiye girmişler. Daha sonra caminin yardım kutularını alıp kadınların namaz kıldığı bölüme geçerek kilitlerini kırmışlar. Daha sonra sandıkların içindeki paraları almışlar. Çıkışta da müezzine, ‘hocam hayırlı cumalar' dedikten sonra camiden çıktıklarını öğrendik. Sonuçta paranın miktarı önemli değil ama paralar insanlar tarafından camimize yapılan hayır ve hasenat içindi ve bu kişiler tamamen ahlaktan, edepten yoksun kişiler” diye konuştu.